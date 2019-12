Aéroport de Lyon : des vols annulés ce jeudi 5 décembre

Les compagnies Air France et Easy Jet ont annoncé l'annulation possible de certains vols ce jeudi 5 décembre. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry est concerné.

Air France et Easy Jet ont annoncé l'annulation de certains vols ce jeudi, jour de mouvement social contre la réforme des retraites. Concernant la première compagnie, plusieurs vols intérieurs et européens sont d'ores et déjà annoncés comme annulés sur le site de l'aéroport de Lyon.

Du côté d'Easy Jet, 233 vols intérieurs et moyen-courriers vont aussi être annulés ce jeudi, a annoncé la compagnie. 70 de ces vols concernent le Royaume-Uni. D'autres vols pourraient subir des retards, mais seront maintenus. Il est conseillé de regarder régulièrement l'état de votre vol si vous devez voyager demain. Pour le moment, les vols Easy Jet sont annoncés maintenus sur le site de l'aéroport de Lyon.