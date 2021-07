Adopteunami : la SPA de Lyon lance une campagne pour inciter aux adoptions

Tout le mois de juillet, une campagne de la SPA de Lyon appelle aux adoptions. Elle sera visible sur le réseau TCL et sur les réseaux sociaux de la SPA.

Depuis trois ans, la SPA de Lyon a choisi son slogan pour sa campagne d'été : #Adopteunami. Tous le mois de juillet, les affiches de cette campagne seront affichées dans les bus TCL et sur les réseaux sociaux de l'association. La période estivale est toujours difficile pour les animaux et les associations avec la hausse des abandons. Mais plutôt que d'alerter sur l'abandon, l'association lyonnaise a préféré s'adresser aux futurs adoptants.

Face aux abandons, promouvoir l'adoption

"On a voulu prendre le contre-pied des campagnes contre les abandons en faisant une campagne pour l'adoption, affirme Magalie Leblond, chargée de communication à la SPA de Lyon. Pour nous les messages "n'abandonnez-pas" ne changent pas grand chose. On préfère appuyer sur le fait d'adopter". Elle explique que la SPA de Lyon est indépendante et peut donc choisir sa propre stratégie de communication.

#Abandon

Le bal des abandons, fidèle à la tradition estivale, a bel et bien commencé au refuge de Dompierre-sur-Veyle dans l'#Ain... 😡

👉 Contrez les abandons, adoptez en refuge !

Pour consultez la liste des animaux à l'adoption :https://t.co/OtR5Z0GomC#StopAbandon pic.twitter.com/Mx9XEikZUF — SPA de Lyon (@SPALyon) June 29, 2021

"Nos refuges de Brignais et Dompierre-sur-Veyle ne sont pas encore plein car nous avons eu la chance d'avoir une année calme avec peu d'abandons. Mais depuis trois semaines, on reçoit beaucoup d'appels de personnes qui veulent nous apporter leurs animaux avant de partir en vacances", regrette la chargée de communication. Le refuge de Brignais peut accueillir 350 animaux et celui de Dompierre, une quarantaine. Les refuges connaissent un pic d'arrivants début août. "On espère qu'on ne sera pas plein...", se projette Magalie Leblond.

Un parcours d'adoption encadré

À travers cette campagne, la SPA de Lyon espère détourner les personnes souhaitant se trouver un compagnon des animaleries ou des élevages. "On veut montrer que les refuges commencent à se remplir et que si l'on veut adopter il faut bien venir en refuge. Nos équipes connaissent les animaux, ils sont vaccinés, stérilisés et pucés. L'adoptant n'aura pas de mauvaises surprises", détaille la chargée de communication.

On peut se rendre au refuge pour rencontrer un animal et même faire plusieurs visites avant d'adopter", incite Magalie Leblond, chargée de communication à la SPA de Lyon.

Elle propose aux personnes voulant adopter de se tourner dans un premier temps vers leur site internet, mis à jour quotidiennement, qui montre les animaux prêts à être adoptés. Les pièces à apporter et les frais d'adoption, destinés à soutenir la SPA et participer aux soins des animaux, y sont aussi mentionnés. "Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de venir discuter avec les animaliers qui peuvent donner des informations sur les animaux. On peut se rendre au refuge pour rencontrer un animal et même faire plusieurs visites avant d'adopter", développe Magalie Leblond. Elle insiste sur le fait de venir en famille pour rencontrer un animal, afin que tout les membres du foyer soit sur la même longueur d'onde.

Les deux refuges de la SPA de Lyon sont ouverts tout l'été, sauf les dimanches. Chats, chiens, lapins, rats et même poules attendent leur nouvelle famille.