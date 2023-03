Le car transportant une quarantaine de jeunes vacanciers aurait effectué une chute de six mètres dans un ravin.

L'accident de car survenu dans les Alpes, à la sortie du village de Corps, est probablement dû à un malaise du conducteur, selon les informations du Parisien.

Samedi 4 mars, le car de tourisme accidenté à la sortie de Corps, en Isère, transportait une quarantaine d'enfants de primaire et six accompagnateurs dans le cadre d'une colonie de vacances. Le véhicule a effectué une sortie de route sur la RN 85, dite Napoléon, provoquant une chute de six mètres dans un ravin. Actuellement trois adultes, dont le conducteur, sont hospitalisés au CHU de Grenoble en urgence relative, indique la préfecture d'Isère. Dix-huit enfants blessés légers sont sortis de l'hôpital.

"Ça aurait pu être bien pire. Les ceintures les ont sauvés", a confié Jean-Luc Chevalier, dirigeant de la société de car Chevalier fondée en 1977 à Orcières (Hautes-Alpes) au quotidien Le Parisien. Pour l'heure, la piste du malaise du conducteur semble la plus sérieuse pour expliquer la cause de l'accident. Le parquet a confié l’enquête à l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l’Isère.

La colonie de vacances était composée d’une soixantaine d’enfants de région parisienne, rapporte le quotidien parisien. Tous les vacanciers devaient rejoindre la gare de Grenoble après un séjour en montagne, afin de revenir chez eux par TGV. Un bus avec une vingtaine d'autres enfants circulait également derrière le car accidenté, et a poursuivi le trajet jusqu’à Grenoble samedi.