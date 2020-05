Accident à Lyon : le tunnel sous Fourvière fermé dans les deux sens

Le tunnel sous Fourvière est fermé depuis ce lundi matin après un accident de voiture.

Suite à un accident de la route, le tunnel sous Fourvière est désormais fermé dans les deux sens de circulation. L'ouvrage routier est fermé depuis ce matin après un accident entre un camion et une voiture. D'abord coupé dans un seul sens, il l'est désormais vers Paris et vers Marseille.

D'importants bouchons se sont formés à l'entrée du tunnel. Des itinéraires de substitution ont été mis en place. On ne connaît pas l'heure prévue de retour à la normale.