Abus sexuels : le diocèse de Lyon lance une plateforme en ligne

Après les scandales d'abus sexuels, le diocèse de Lyon a choisi de lancer un site internet sur cette question, ainsi qu'une série de vidéo que devront regarder les prêtres et acteurs des structures.

Le 7 mars 2019, le cardinal Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, pour ne pas avoir dénoncé à la justice les faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis par le père Preynat. Le diocèse de Lyon a entrepris un profond travail sur la question des abus sexuels et vient de lancer un site internet sur cette question. Intitulé "Agir ensemble contre les abus sexuels", il regroupe une douzaine de vidéo donnant la parole à des victimes, policiers, psychiatres ou bien encore procureur, que devront obligatoirement visionner tous les acteurs du diocèse.

"Dans le diocèse, tout le monde parlait de ces affaires, mais c’était trop subjectif, on était dans l’affectif. Et peu connaissaient la loi. L’idée est de se mettre du côté des victimes, car en défendant trop l’institution on peut contribuer à la détruire", indique à l'AFP Emmanuel Gobilliard, responsable du projet.