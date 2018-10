Abandon de l’A45 : les opposants “exigent des garanties”

Saluant “une très grande victoire”, la coordination des opposants à l’A45 a demandé “un plan B digne de ce nom” pour la liaison entre Lyon et Saint-Étienne.

Fort du succès de leur mobilisation, la coordination des opposants à cette 2e autoroute entre Lyon et Saint-Etienne, ont salué “une très grande victoire”, après l'annonce par la députée LREM du Gier, Valéria Faure-Muntian, de la fin du projet d'A45. “Cet abandon est le fruit d'une mobilisation citoyenne exemplaire qui a eu raison d'une autoroute inutile et destructrice”, ont estimé les opposants.

Ces derniers “exigent désormais des garanties”. “La page de l'A45 doit-être définitivement tournée. Il est temps qu'Élisabeth Borne s'engage publiquement à jeter le décret de concession à la poubelle et à abroger la déclaration d'utilité publique qui est valable jusqu'en juillet 2020. Écartée par la porte, l'A45 ne doit pas pouvoir revenir par la fenêtre, comme tant d'autres projets autoroutiers (GCO à Strasbourg, etc)”, ont-ils demandé.

La coordination s'étonne par ailleurs “que les discussions sur les alternatives à l'A45 se tiennent derrière portes closes, à l'abri des regards, que ce soit à la préfecture ou au ministère.” “Il ne s'agit pas de se limiter à un simple rafistolage de l'existant, A47 et TER compris”, ont-ils critiqués. Ces derniers souhaitent faire des propositions pour “un plan B digne de ce nom qui permette de réduire le besoin de mobilités, relocaliser les activités soutenables et vivre mieux sur le territoire.” Une réunion aura lieu ce mercredi en soirée et une déclaration plus complète sera faite ce jeudi 18 octobre.