A47 : l’autoroute fermée de nuit entre Saint-Martin-la-Plaine et Givors cette semaine

La circulation sera coupée de nuit sur l’A47,entre les échangeurs de Saint-Martin-la-Plaine et Givors-Ouest, ce mercredi 21 et jeudi 22 août après 21 heures.

En raison d’un chantier sur l'A47, une portion de l’autoroute sera fermée ce mercredi 21 et jeudi 22 août au soir. La circulation sera donc coupée de nuit, entre 21heures et 5h30 entre l’échangeur de Saint-Martin-la-Plaine (n°10) et celui de Givors-Ouest (n°11).

L'A42 également fermée ce week-end

L'A42 sera également fermée du vendredi 23 août au dimanche 25 août. L'autoroute sera fermée à partir de ce vendredi 23 août 21heures, jusqu'à dimanche 25 août 16 heures en raison de travaux de changement des joints du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage.

Lire aussi : L'A42 coupée à la circulation ce week-end