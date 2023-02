À Villeurbanne, un accident coûte la vie à un jeune homme

Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de presque 30 ans a perdu la vie dans un accident de voiture, dans le quartier de la Feyssine à Villeurbanne.

L'accident s'est produit allée du Frère-Benoît, en bordure du boulevard Laurent-Bonnevay, peu avant 1h du matin, rapporte Le Progrès. Un jeune conducteur de 29 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule, selon le témoignage du conducteur d'un véhicule qui arrivait en face. En sortant de la route pour heurter un trottoir, il aurait percuté un autre véhicule au niveau de l'intersection.

Le choc, extrêmement violent, a entraîné le décès du conducteur, éjecté de sa voiture. L'intervention des secours et un massage cardiaque sur place n'ont rien pu donner. Selon le Progrès, les enquêteurs n'avaient pas encore pu, samedi matin, entrer en contact avec la famille du défunt. Une autopsie sera réalisée en plus de prélèvements sanguins pour en savoir plus sur les circonstances de l'accident.