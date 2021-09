À Vénissieux, un nouveau centre d'examens de santé ouvre ses portes

Le nouveau centre d’examens de santé de la CPAM du Rhône est accessible aux patients lundi 27 septembre. Il intègre le site du Grand Parilly à Vénissieux.

C’est le grand jour. Les premiers patients peuvent enfin se rendre au nouveau centre d’examens de Vénissieux, qui vient ainsi remplacer celui du quartier de Mermoz, dans le huitième arrondissement de Lyon. Depuis lundi 27 septembre, une équipe pluridisciplinaire accueille le public et leur offre un accompagnement personnalisé en fonction de leurs droits et de leurs besoins. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 11 heures 30, et de 12 heures 30 à 16 heures 30.

Des examens de prévention gratuits dès 16 ans

L’équipe se compose de quatre infirmières, quatre médecins, un gynécologue, un dentiste et un neuropsychiatre. De quoi offrir un parcours de santé « complet et adapté à chaque patient », comme l’indique la direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône. Sa principale mission sera de réaliser des examens de prévention en santé (EPS) gratuits pour tous les assurés du régime général de plus de 16 ans.

Dans le Rhône, trois autres centres d’examens de ce type accueillent, eux aussi, du public. Les centres de Lyon 6, Rillieux-la-Pape, Villefranche-sur-Saône, et désormais Vénissieux. En moyenne, plus de 12 000 EPS sont réalisés chaque année dans le département par la CPAM du Rhône.