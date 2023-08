À Saint-Priest, plus de 1 500 euros de mortiers d'artifice perquisitionnés

Les services de police ont interpellé un individu qui transportait des mortiers d'artifice en juillet dernier, à Saint-Priest.

Les faits remontent en juillet dernier. Les services des douanes interceptaient un colis contenant des mortiers d'artifice provenant de Pologne. Depuis, une enquête était ouverte pour possession de produits explosifs, dangereux pour la sécurité publique. Pour rappel, après la mort de Nahel à Nanterre, tué par un policier, une série d'émeutes a éclaté dans tout l'Hexagone, ainsi qu'à Lyon. Le port de mortier d'artifice était alors interdit.

L'enquête des services de police, avec l'aide des douaniers, a conduit à la perquisition du suspect à son domicile, à Saint-Priest, le 3 août dernier. Plus de 1 590 euros de mortiers d'artifice étaient alors interceptés. Lors de sa garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits et révélait avoir acheté ces mortiers pour le compte d'amis dont il connaissait que les prénoms et que les objets étaient destinés à être utilisés à l'occasion d'un mariage.