A Lyon, une soirée dédiée à l'engagement écologique des étudiants

Mardi 25 octobre, l'association Anciela organise une soirée pour faire se rencontrer étudiants désireux de s'engager, et associations solidaires.

L'initiative s'appelle "Etudiant.es, une année pour agir". A l'occasion de cette soirée thématique prévue mardi 25 octobre à la Maison des étudiants de la Métropole (Lyon 7e), étudiants et associations locales pourront se rencontrer pour favoriser l'engagement de celles et ceux qui souhaitent s'investir en parallèle de leur cursus, notamment en faveur de l'écologie et de la parité dans la région lyonnaise.

Encourager l'entrepreneuriat des jeunes

Selon la Ville de Lyon, qui a annoncé l'événement sur son site, une vingtaine d'associations ont annoncé leur présence, en plus de structures d'accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent lancer un projet. Il sera par exemple possible d'échanger avec le mouvement Génération climat, qui favorise et encourage les initiatives entrepreneuriales des 15-35 ans en faveur de la transition écologique.

Parmi elles, l'association VRAC Universités, qui œuvre pour l'accès des personnes précaires à une alimentation équilibrée, mais aussi Aremacs, spécialiste du tri et de la réduction des déchets produits par les événements festifs, l'association On the green road, qui met en avant le concept de voyage éco-responsable, et l'association Lié.e.s qui agit contre les inégalités de genre.

Les inscriptions sont ouvertes.

Sur la même thématique, l'association Anciela, éditrice du guide Agir à Lyon, organisait début octobre son festival éponyme, dédié aux réflexions sur l'écologie.