A Lyon, une conférence pour découvrir l'histoire du tramway

Mercredi 13 octobre, une association organise une conférence aux Archives avec comme thème : "le tramway et ses mythes : le cas de Lyon".

Une conférence de 1h30 pour comprendre l'histoire du tramway à Lyon. C'est le pari de l'association Rails et Histoire qui organise l'événement le mercredi 13 octobre à 18h30. Plusieurs thèmes seront abordés comme celui notamment de l'histoire de la place du tramway entre Rhône et Saône, lui qui est arrivé au milieu des funiculaires, des bus et des trolleybus.

La conférence s'articulera autour de clichés communément répandus sur le tramway en ville :

Le tram avant le tram : une longue préparation, 1855-1881

Un bouleversement du paysage lyonnais ?

Le tram électrique, seule solution ?

Les tramways tués par l’automobile ? années 1930-1950

Le « nouveau tramway » et sa reconquête sur l’automobile, années 1970-2000

Une rencontre à suivre aux Archives Municipales de Lyon, mercredi 13 octobre à partir de 18h30.

Durée : 1h30

Entrée gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles.