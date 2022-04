À Lyon, un nouvel évènement en faveur d'une alimentation plus durable

Après sa 1ère édition en 2021, l'évènement GOOD revient en novembre 2022 à Lyon. Ce rendez-vous est dédié à l'alimentation durable.

"Plus qu’un temps fort ponctuel, GOOD a initié une dynamique en faveur du changement : 86% des participants se sont déclarés prêts à changer leurs habitudes en matière d’alimentation et de consommation, à la suite de leur visite lors de la première édition GOOD", explique la Métropole de Lyon, qui coorganise l'évènement.

L'évènement GOOD 2022, en faveur d'une alimentation plus durable, aura lieu le samedi 19 novembre 2022 à l'hôtel de la Métropole de Lyon.

"Via différents temps forts fédérateurs, pédagogiques et collaboratifs, GOOD souhaite contribuer à cette prise de conscience, et surtout à l’action individuelle et collective. Une journée entière pour s’informer, échanger, comprendre, et interagir autour des solutions pour manger sain, sans se ruiner, tout en respectant le modèle économique des acteurs de la filière alimentaire", explique encore la Métropole de Lyon.

L'évènement est gratuit et accessible à tous. Ouverture des inscriptions début septembre 2022.