Après avoir supprimé les bennes de proximité pour faire des économies deux ans plus tôt, la Métropole de Lyon expérimente la création de neuf déchetteries mobiles pour lutter contre le dépôt sauvage dans les rues.

Malgré la nouveauté de la déchetterie fluviale du samedi sur le quai Fulchiron, les deux déchetteries fixes du 7e et 9e arrondissements ne suffisent pas pour éviter de constater la présence d’encombrants dans les rues de Lyon. L'année dernière, collecter et traiter les dépôts sauvages dans la ville a coûté 8,6 millions d'euros et représentait 9 156 tonnes de matériaux. Pour rendre à ce service une certaine proximité après la suppression des bennes dans six arrondissements en 2016, la Métropole démarre une expérimentation à partir de ce 1er septembre et jusqu'en juin 2019. Il s'agit de neuf déchetteries mobiles - 7 à Lyon et 2 à Villeurbanne - qui seront installées sur des lieux fixes et faciles d'accès. Chaque mois, elles seront installées le temps d'une journée et se déploieront chacune sur 200m2 environ.

Les adresses, dates et heures des déchetteries mobiles à Lyon et Villeurbanne

1er arrondissement : place Gabriel Rambaud, le 2e vendredi du mois de 14 h à 20 h.

3e arrondissement : place Bahadourian le 1er samedi du mois de 10 h à 16 h.

4e arrondissement : place du Commandant Arnaud, le 3e mercredi du mois de 14 h à 20 h.

6e arrondissement : place de l'Europe le 4e mercredi du mois de 14 h à 20 h.

8e arrondissement : place du 8 mai 1945 le 1er vendredi du mois de 14 h à 20 h et/ou place Ambroise Courtois le 3e vendredi du mois de 14 h à 20 h.

Villeurbanne : place Wilson le 2e samedi du mois de 10 h à 16 h et/ou place Chanoine Boursier le 2e mercredi du mois de 14 h à 20 h.