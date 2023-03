À Lyon, l’utilisation du bois dans la construction de bâtiment va devenir obligatoire

Pour réduire son empreinte carbone, la Métropole de Lyon signe le Pacte bois-biosourcés porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

À l’occasion du salon BePOSITIVE, organisé du 21 au 23 mars à Eurexpo, la Métropole de Lyon a voulu montrer sa volonté de réduire l'empreinte carbone des opérations d’aménagements et de constructions. Elle a ainsi signé le Pacte bois-biosourcés, porté par l’interprofession Fibois Auvergne-Rhône-Alpes visant à la structuration de bâtiments bas-carbone.

L'utilisation du bois et de matériaux biosourcés

Cet accord vise à engager un grand nombre d’acteurs de la construction et de l’aménagement urbain dans une dynamique de l’utilisation du bois et des matériaux biosourcés, c’est à dire issus de la biomasse (pailles, chanvre). "La Métropole de Lyon soutient activement la transformation de la filière bâtiment, elle contribue à la réduction des gaz à effet de serre et à la limitation de son impact carbone", souligne Béatrice Vessilier, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée au cadre de vie.

Concrètement la collectivité s’engage pour les constructions neuves à un minimum de 20% de la surface de plancher construite avec des matériaux biosourcés et pour les opérations de réhabilitation, un minimum de 10% construit avec des matériaux biosourcés.