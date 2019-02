A Lyon, les transports en commun devant la voiture pour les salariés

L'Insee a dévoilé son enquête sur les déplacements des salariés. En France, quand 7 sur 10 prennent leur voiture pour aller au travail, la situation est tout autre à Lyon.

En 2015, 7 salariés sur 70 se rendaient au travail en voiture, selon une enquête de l'Insee, reprise par l'AFP. Suivent les transports en commun, 16 %, la marche 7 % et les deux-roues, motorisés ou non avec 4 %. Par ailleurs, 3 % des salariés restaient à leur domicile pour travailler.

L'étude montre une certaine disparité géographique avec des déplacements en voiture qui montent à 85 %, voire plus dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Paris et Lyon sont les seules villes où l'usage des transports en commun est devant les véhicules. Ainsi, dans la capitale, ils étaient 68,6 % à prendre les transports en commun, contre 10,7 % la voiture, 9,3 % la marche, 7,7 % les deux-roues et 3,8 % ne prenaient aucun moyen de transport.

À Lyon, en 2015, 40,7 % des salariés utilisaient les transports en commun, 34,9 % la voiture, 14,2 % la marche, 7,5 % les deux roues et enfin 2,7 % ne se déplaçaient pas pour aller travailler. Bien sûr, ces chiffres ont pu évoluer. À Lyon, on remarque ainsi, ces dernières années, un recul de la voiture au profit des transports en commun et du vélo. Des données à confirmer lors des prochaines études de l'Insee.