A Lyon : les policiers verbalisent une quarantaine de cyclistes

Depuis le mois de juin, les policiers organisent des contrôles réguliers des cyclistes à Lyon. Une quarantaine d'entre eux ont été verbalisés ce mercredi 16 juin, notamment pour non-respect du feu rouge ou port d'écouteurs ou d'oreillettes.

Nouvelle vague de contrôles des cyclistes à Lyon. Depuis le mois de juin, les policiers du Rhône multiplient les opérations ciblant les usagers vélo.

Ainsi, ce mercredi 16 juillet, les policiers ont verbalisé quarante cyclistes à Lyon dans le secteur de la Part-Dieu : 32 pour non respect du feu, 6 pour oreillettes et écouteurs, 1 pour usage du téléphone tenu en main, 1 pour sens interdit. Les amendes peuvent ainsi monter jusqu'à 135 euros (lire ici). Deux utilisateurs de trottinettes sur trottoir ont été également verbalisés (jusqu'à 38 euros d'amende pour non respect d'un arrêté municipal).

Ce jeudi, les policiers ont communiqué le bilan sur les réseaux sociaux. A chaque fois, ils font face à des cyclistes qui leur demandent de faire preuve d'autant de zèle avec les automobilistes notamment sur le secteur de la rue Gambetta où l'aménagement cyclable sert surtout de bande d'arrêt minute. Il est vrai que ces dernières semaines, les opérations mises en avant dans la communication des policiers sont surtout celles qui ciblent les cyclistes.

On attend désormais la campagne sur le non respect du "sas vélo" par les véhicules et les deux roues motorisés. Il ne fait aucun doute que le jour où cela arrivera à Lyon, ce ne sont pas qu'une quarantaine de personnes qui seront verbalisées (35 euros d'amende).