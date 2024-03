La 16e édition du salon lyonnais dédié à la marche a battu tous les records avec plus de 12 500 participants en trois jours.

Unique en France, le Salon du Randonneur est un évènement annuel entièrement dédié à la marche en nature. Très apprécié à Lyon, il a réuni du 22 au 24 mars 480 exposants dont 34 venaient pour la première fois. Le salon a attiré cette année 12 500 visiteurs au Centre des congrès, soit une augmentation de 10% sur un an.

L'édition 2025 déjà annoncée

Marche nordique, randonnées équestres, treks sportifs, circuits gastronomiques, le Salon du Randonneur couvre un très large panel d'activités. Et l'évènement proposait cette année une nouvelle offre sur le tourisme responsable, qui attire de plus en plus. Ces trois jours étaient également l'occasion de participer à une trentaine de conférences et animations.

"Les nouveaux exposants, aux côtés de nos fidèles participants et partenaires, ont exprimé leur entière satisfaction, témoignant du dynamisme et de la pertinence de notre évènement dans l'univers de la randonnée en France", se réjouit Marianne Dazord, directrice de la communication de l'évènement. Ainsi, le Salon du Randonneur annonce déjà son édition prochaine. Celle-ci se tiendra comme toujours à la Cité Internationale de Lyon du 21 au 23 mars 2025.

