A Lyon, faut-il encore obligatoirement porter le masque dans les rues ? Le Préfet répond

Depuis le mardi 1er septembre, sur arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne. Un arrêté retoqué ce vendredi par le tribunal administratif de Lyon. Que se passe-t-il maintenant ?

Le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne depuis le 1er septembre. Sur arrêté préfectoral.

Sauf que cet arrêté préfectoral a été retoqué ce vendredi par le tribunal administratif de Lyon. Le tribunal indique que l'arrêté actuellement en vigueur doit être revu par le Préfet du Rhône d'ici le mardi 8 septembre. Sinon la mesure sera suspendue. Le tribunal demande notamment à la Préfecture de limiter les obligations aux seuls territoires qui représentent un risque de propagation du virus et aussi seulement aux heures où le risque est élevé.

Le masque reste obligatoire dans toutes les rues de Lyon, au moins jusqu'au 8 septembre

Que se passe-t-il alors maintenant ? Pour l'instant, aucun changement. Jusqu'au 8 septembre. Le port du masque reste obligatoire dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne.

"Dans l’attente d’un nouvel arrêté, le port du masque obligatoire reste en vigueur à Lyon et à Villeurbanne", indique la Préfecture du Rhône ce vendredi, en réaction à la décision du tribunal.



Le Préfet va ajuster son arrêté

"Le Préfet prend acte de la décision du Tribunal administratif de Lyon concernant le port du masque. Le Prefet rappelle que le juge a confirmé le bien-fondé de mettre en place une obligation de port du masque pour garantir la sécurité sanitaire de nos concitoyens", poursuit la Préfecture.



Le Préfet va ajuster son arrêté. En lien avec l'ARS (Agence régionale de santé) et avec les villes de Lyon et de Villeurbanne. "Le préfet ajustera avant mardi 8 septembre 2020 son arrêté, afin qu'il permette de répondre aux demandes des juges, à savoir des adaptations horaires et géographiques", conclut la Préfecture.

