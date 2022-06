L'espace de co-working Sofffa organise un grand vide-dressing ce week-end à la Guillotière (Lyon 7e) en collaboration avec plusieurs partenaires lyonnais.

Vêtements, boutures, ou encore créations écoresponsables, le rendez-vous est donné ce week-end pour un grand vide-dressing à la Guillotière. Organisé dans les locaux de Sofffa, un espace de co-working, l'évenement se tiendra les 18 et 19 juin dans le 7e arrondissement de Lyon, à deux pas de la piscine du Rhône.

"Pépite", un shop ambulant de seconde main

Pour l'occasion, Caroline Tordera, jeune entrepreneuse de "Pépite", un shop ambulant de seconde main, viendra avec plus de mille articles. "Je souhaite démocratiser la seconde main, inciter à la mode circulaire et en même temps participer au dynamisme de quartier de ma ville, que j'adore", explique-t-elle.

Sur son stand, les visiteurs trouveront vêtements, chaussures ou encore accessoires de seconde main pour les femmes et les hommes. Elle installera également une malle "vide-stock" à petits prix, avec tout à 2€.

Plantes, boutures, bobs et bananes

Seront également de la partie : "IndoorPoppies" qui proposera des plantes et des boutures rares. "Ecohé" et "Du fil au coeur" seront eux présents avec des créations écoresponsables et zéro déchet.

Envie de dénicher un bob ou une banane? Rendez-vous sur le stand de "Collectif fringues". Enfin, pour les bijoux, "Z.Z Jewelry" s'occupe de tout.

Terrasse et pause goûter

Pour faire une pause, un goûter préparé par "Du biscuit à la cuillère" sera proposé avec boissons fraîches, biscuits et gâteaux. Le lieu est doté d'une terrasse et de plusieurs salons ouverts au public. Envie de chiner? Rendez-vous au 27 rue Cavenne, de 10h à 19h ce samedi et de 10h à 18h dimanche.

Soffa

27 rue Cavenne, Lyon 7e

Horaires vide-dressing : de 10h à 19h le samedi 18 juin et de 10h à 18h le dimanche 19 juin