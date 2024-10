À la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, le personnel victime de la "folie" d’une détenue 

Le syndicat FO justice s’inquiète du retour d’une détenue jugée dangereuse à la maison d’arrêt Lyon-Corbas et demande que des mesures soient prises.

Le retour de cette détenue à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas (MALC) inquiète tout particulièrement. Dans un communiqué publié ce samedi 12 octobre, le syndicat FO justice alerte : "Nous connaissons tous, la détenue B. tellement elle a fait et continue à faire parler d’elle au quotidien. Son retour sur la MALC a étonné l’ensemble du personnel et en particulier ceux, victimes de sa folie. Sa présence met en difficulté le travail des agents en service de jour comme de nuit."

Une prise en charge renforcée, mais les risques persistent

La détenue "B" mobiliserait désormais une prise en charge "à deux surveillantes et un gradé en permanence", assure encore le syndicat. Et d’ajouter : "Le risque d’agression n’est pas diminué. Cette détenue mobilise beaucoup de personnels, ce qui fait défaut au fonctionnement journalier de la détention."

Le syndicat s’interroge ainsi sur les conditions d’incarcération de cette détenue jugée dangereuse. Cette dernière aurait pourtant "interdiction de s’approcher de notre collègue qui la côtoie au quotidien", "insulte, menace, crache sur les personnels pénitentiaires et soignants" et "agresse les collègues et codétenus à chaque incarcération."

La détenue, représentant un "cas psychiatre", le syndicat urge la direction de la maison d’arrêt Lyon-Corbas qu’elle soit prise en charge "immédiatement" et transférée le plus rapidement. "Cela n’est pas acceptable", s’indigne encore le syndicat dans son communiqué. FO justice assure qu’une demande de transfert aurait été faite au niveau local, "mais à ce jour, rien n’a bougé", précise-t-il enfin.

