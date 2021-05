À Caluire-et-Cuire, un changement de signalisation des feux par la Métropole crée le mécontentement

En bas de la Montée des soldats, à Caluire-et-Cuire, un carrefour est un vrai casse-tête pour la Métropole. De nombreux feux et de nouveaux marquages au sol pour les vélos rendent complexe la gestion de la circulation. Depuis deux semaines, une nouvelle synchronisation a été lancée par la Métropole, mais elle créé des embouteillages, expliquent nos confrères du Progrès.

Une situation qui a créé le mécontentement des habitants et du maire de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet. Il l'a fait savoir sur Twitter. Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole à la voirie et aux mobilités actives, lui a répondu, signifiant que "le fonctionnement de ce carrefour a été modifié hier (vendredi 14 mai, ndlr) car le nouveau réglage ne convenait pas."

Le fonctionnement de ce carrefour a été modifié hier car le nouveau réglage ne convenait pas.

Rappelons que l'objectif poursuivit par le @grandlyon est de faciliter et sécuriser la traversée des piétons et des cyclistes dans un secteur extrêmement routier et dangereux.

— Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) May 15, 2021