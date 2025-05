D'après l'enquête "à votre écoute" menée par la Ville de Lyon, 97% des usagers se disent satisfaits de l'accueil des mairies d'arrondissement.

97% des usagers se disent satisfaits de l'accueil des mairies d'arrondissement de la Ville de Lyon. C'est ce que révèle les chiffres de l'enquête "à votre écoute", menée par la Ville de Lyon de juillet à octobre 2024. Parmi ces 97% de Lyonnais satisfaits, 75% se disent "très satisfaits", tandis que 22% sont "assez satisfaits". Les points forts mis en avant par les usagers interrogés : la rapidité, l'efficacité et la sympathie des agents.

A travers cette enquête, la municipalité souhaite mettre en oeuvre un plan d'action, permettant de répondre aux besoins exprimés par les Lyonnais. Le plan s'articulera en trois axes : améliorer le service, l'accès aux droits et la vie citoyenne de la mairie.

Nouveaux postes, budget...

Pour cela, plusieurs actions seront entreprises par la municipalité. Entre autres, la création de nouveaux postes, dont des postes de coordinateurs "espaces publics et bâtiments" dans chaque mairie et des postes supplémentaires dans le champ de la démocratie locale, de la communication et de l’événementiel.

Un réseau professionnel des agents d'accueil sera également mis en place. Parallèlement, la plateforme téléphonique de la Ville viendra davantage en appui aux agents afin de les conforter dans leur travail.

Une enveloppe budgétaire de 100 000 euros annuel à la main des arrondissement a également été décidée. Cette dernière permettra de financer les projets d'associations locales proposés.