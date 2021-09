6 minutes chrono avec H. Julien-Laferrière, député écolo : "Delphine Batho peut gagner"

Hubert Julien-Laferrière, député Génération écologie, est l’invité de 6 minutes chrono. Ce soutien de Delphine Batho évoque la primaire des écologistes.

Dans la dernière ligne droite avant le premier tour de la primaire des écologistes, Hubert Julien-Laferrière pense que la candidate qu’il soutient peut créer la surprise : “Delphine Batho peut gagner. C’est une primaire ouverte et il y a déjà plus d’inscrits que de membres des partis du pôle écologiste. Elle a donc toutes ses chances”.

Pas de croissance verte

Dans les cinq candidats de la primaire des écologistes, Delphine Batho apparaît parfois plus verte que les verts en prônant notamment la décroissance. “Elle est pour l’écologie intégrale et c’est ce que nous disent les scientifiques : l’ensemble des politiques publiques doivent être influencées par la matrice de la transformation écologique. On a vu cet été les drames du réchauffement climatique avec les canicules et les inondations. Il faut sortir de la croissance. La croissance du PIB ne fait pas le bonheur, mais accroît les inégalités et les émissions de gaz à effet de serre. Il faut décarboner notre production de richesse”, souligne l’ancien député macroniste de Lyon.

Hubert Julien-Laferrière met en avant l’expérience gouvernementale de Delphine Batho par rapport aux quatre autres candidats de la primaire : “Les Français sont conscients du danger qui pèse sur le vivant, mais ils veulent une femme ou un homme d’État. Il faut une femme qui incarne cette culture de gouvernement et Delphine Batho l’a. Elle le prouve à l’Assemblée nationale sur la loi climat. Il faut une ambition écologique et aussi incarner une culture de gouvernement”.