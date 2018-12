59 % de mariages en plus qu’il y a 20 ans en Auvergne-Rhône-Alpes

En 2016, 27 900 mariages ont été célébrés en Auvergne-Rhône-Alpes. Des chiffres en hausse depuis les vingt dernières années.

En termes de mariage, il n’y a ni règle, ni loi. Mais il y a des statistiques. Et si la période hivernale n'est pas la plus propice, les contes de Noël eux, nous ramènent à l'amour, tout comme l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes qui vient de publier sa dernière enquête sur les unions des couples de la région. En comptabilisant les PACS, il s’avère que les Auralpins font grimper les chiffres. Depuis 20 ans, l’INSEE enregistre une courbe montante quant au nombre d’unions. En deux décade, on comptabilise 59 % d’union en plus. Et comme en France métropolitaine, huit mariés sur dix s’unissent pour la première fois. Sans grande surprise, le samedi est le jour préféré des mariés, qui choisissent majoritairement de s’unir pour les beaux jours, lors des mois d’été.

Peu de mariages homosexuels

Alors qu’en France métropolitaine, les mariages homosexuels représentent 3,1 % des unions, la région Auvergne-Rhône-Alpes n’en comptabilisent que 2,5 %. Et sur les 700 unions homosexuelles de l’année 2016, 53 % concernaient des couples de femmes.

Au total, 27 900 mariages ont été célébrés en 2016. Mais les mœurs changent, le mariage aussi. En moyenne, on se marie 10 ans plus tard qu’en 1976. Pour les femmes, la moyenne est 31,9 ans pour un premier mariage, et de 33,9 pour les hommes. De ce fait, 29 % des couples mariés en 2016 avaient déjà au moins un enfant. En tout, ce sont 57 % des naissances qui ont été enregistrées au sein de couples non-mariés.