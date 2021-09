Les 59 conseillers numériques sont déployés sur l'ensemble des communes de la Métropole de Lyon.



"Alors que le numérique prend de plus en plus de place dans le quotidien des Français, on estime aujourd’hui que 13 millions d’entre eux sont encore en difficulté face aux outils numériques. Pour lutter contre cette fracture et ces inégalités d’accès, la Métropole de Lyon agit en outillant et formant les professionnels, en déployant des services plus inclusifs et en apportant des solutions au bénéfice de tous les publics", explique la Métropole de Lyon dans un communiqué.

59 conseillers numériques ont ainsi été recrutés, dans le cadre de l’accord de relance avec l’État, aux côtés des partenaires de la Métropole de Lyon (Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi, communes, associations locales etc.).



"Ces conseillers et conseillères accompagneront les habitants et les aideront à devenir autonomes avec les outils du quotidien pour échanger avec leurs proches, faire leur CV, réaliser une démarche en ligne (accès aux droits, santé, loisirs), et maîtriser leurs données personnelles. Ils pourront également répondre aux usagers sur leurs sujets de préoccupation (insertion professionnelle, parentalité, sécurité en ligne) lors de permanences dédiées, présenter des services et dispositifs correspondant à leurs besoins ou les réorienter vers une structure plus adaptée", souligne la Métropole de Lyon.

Les conseillers numériques interviendront aussi dans les Maisons de la Métropole, les médiathèques, les centres communaux d'action sociale ou encore les centres socio-culturels.

Les 59 conseillers seront dispatchés aux quatre coins de la Métropole de Lyon.