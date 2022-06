5 départements de la région en alerte "orages" ce mercredi

Météo France a placé 5 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance "orages" ce mercredi 1er juin. Prudence.

Attention aux orages ce mercredi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 5 départements sont placés en vigilance jaune par Météo France.

Le département de la Loire est notamment en alerte à partir de 15h ce mercredi 1er juin.

La Haute-Loire, l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont également concernés par cette vigilance.

"Au fil des heures, ces averses se décalent vers l'est et une accalmie temporaire se dessine sur l'ouest du Massif central. Sur l'est de l'Auvergne jusqu'au Jura et aux Alpes, le ciel devient plus menaçant avec des averses orageuses se produisant dans l'après-midi", précise Météo France dans son bulletin de mercredi matin.