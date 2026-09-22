4e édition du Mondial de la praline à Lyon : découvrez le palmarès

Lors de la finale de la 4e édition du Mondial de la praline, organisée ce lundi 21 septembre, Jospy Collado a remporté la praline d’or de la meilleure tarte à la praline. On fait le point sur tous les vainqueurs.

Ce lundi 21 septembre, professionnels et apprentis se sont retrouvés à Vatel Academy, au Château de Lacroix-Laval à Marcy-l’Étoile, pour les finales de la 4e édition du Mondial de la praline. Tarte, brioche et classique revisité autour de la praline rose : les jurys ont rendu leur verdict et décerné les premières Pralines d’Or 2026.

Tout le palmarès

Pour la catégorie tarte à la praline, Jospy Collado (pâtissier indépendant) reçoit la praline d’or, tandis que Victor-Hugo Da Silva Santana (Gorrel Prestige) remporte la praline d’argent. Pour la catégorie brioche à la praline, Mayline Gastinois (Hennemann Pâtisserie à Lyon) remporte deux prix : la praline d’or et le prix spécial apprentis.

Praline d'or pour la tarte à la praline

Manon Hertzog (Mosaïque Pâtisserie) reçoit quant à elle la praline d’argent. Dans la catégorie classique revisité à la praline, la praline d’or est attribuée à Clément Delomier (Ondes de Choc, à Craponne). La praline d’argent est attribuée à Luis Gustavo Nascimento Brant (Au Fidèle Berger à Annecy). Le coup de cœur du jury pour sa brioche est décerné à Loïc Bensoussan de la Maison Bonbecs à Montréal.

Praline d'or, catégorie tradition Brioche

Praline d'or, catégorie classique revisité

Coup de coeur du jury

Cette édition est également marquée par la création du Prix Nutrisens, un concours destiné aux chefs des établissements médico-sociaux. 17 candidats ont imaginé des créations à la praline rose en texture adaptée ; six finalistes venus de toute la France ont été retenus pour participer à la finale. Mais la praline d’or a finalement été remportée par Sylvie Gehant avec sa création Douceur des canuts et son éclat de coquelicot.

Prix Nutrisen, création Douceur des canuts et son éclat de coquelicot

La finale des amateurs se déroulera ce samedi

Cette remise de prix lance par la même occasion le début de la semaine rose. Ce week-end, le Village Praline x Groupe SEB, installé place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon, accueillera ce samedi 26 septembre la finale du concours amateurs, suivie du Goûter des Héros. Organisé avec la caserne Lyon Corneille, Sodexo-Sogeres Rhône-Alpes et le Groupe SEB, l’événement est d’abord caritatif. L’ensemble des profits ira, en effet, au profit des familles de pompiers endeuillées lors des incendies de Gironde.

Dimanche 27 septembre, masterclass et show cooking prolongeront les festivités autour de la praline rose.