35 000 visiteurs au Lyon Street Food Festival, un record

Pour sa 5e édition, le plus grand festival de cuisine nomade de France a pulvérisé son record d'audience.

Les organisateurs attendaient 30 000 personnes. 35 000 sont venues, "malgré une jauge limitée avec des restrictions sanitaires imposées".

Comme les quatre premières éditions, aux Subsistances (1er arrondissement) le Lyon Street Food Festival a donc affiché complet. Cette année - les instances des Subsistances ayant "demandé au festival de trouver un autre lieu" et parce que le festival avait aussi "besoin de se renouveler, il grandissait" explique le duo organisateur - le LSFF qui s'est déporté dans les anciennes usines d'électroménager Fagor Brandt, à Gerland.

Un lieu deux fois et demi plus grand. Mais aussi plus loin du centre. Un pari. "On a été complet sur les quatre premières éditions, on espère avoir autant au moins qu'en 2019", exposaient à Lyon Capitale, partenaire media du festival, Emeric Richard et Thomas Zimmermann, les gentils

4 jours, 100 chefs, 140 000 portions

35 000 festivaliers ont donc foulé ce qui est devenu, l'espace de quatre jours, "le temple de la food" à Lyon.

100 chefs ont croisé le fer et servis pas moins de 140 000 portions. On retiendra les 2 300 portions servies par Anne-Sophie Pic (trois étoiles à Valence).

Historique de fréquentation du Lyon Street Food Festival

12 000 visiteurs en 2016

18 000 visiteurs en 2017 (+ 33 %)

24 000 visiteurs en 2018 (+ 25 %)

30 000 visiteurs en 2019 (+ 20 %)