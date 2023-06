3 000 € par mois, télétravail… l'entreprise SII recrute à Lyon

L'entreprise SII Rhône-Alpes recrute à Lyon et Grenoble. Les salaires démarrent à 3 000 € par mois.

La campagne de recrutement avait été lancée en avril 2023, il reste toujours des postes à pourvoir à Lyon. L'entreprise SII Rhône-Alpes est toujours à la recherche de 25 personnes pour des postes de développeurs, d'ingénieurs ou de chefs de projets.

Des postes à Grenoble

La société est spécialisée dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie, du transport ou des banques et assurances. A Lyon, l'entreprise est basée dans le 3e arrondissement, avenue Georges Pompidou et compte plus de 200 collaborateurs. Elle dispose même de ses propres salles de fitness et de divertissement pour ses salariés.

SII Rhône-Alpes recrute avec des salaires dès 3 000 € brut par mois, propose des formations à sa charge, des tickets restaurants et la possibilité de télétravailler. "En 2023, nous avons été labellisés Great Place To Work pour la 6e année consécutive et reconnus 3e entreprise de « + de 2500 salariés » où il fait bon vivre", se félicite le groupe.

L'entreprise recherche des personnes diplômées d'un bac+5, ayant généralement au moins un an d'expérience. A noter par ailleurs que des postes sont également ouverts à Grenoble.