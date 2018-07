2017, année record pour le tourisme lyonnais

ONLY Lyon Tourisme & Congrès et Lyon for Events, qui regroupe les sites gérés par GL Events,le groupe d'Olivier Ginon, viennent de publier leurs bilans d’activité pour 2017. Et ceux-ci sont plus qu’encourageants pour la capitale des Gaules.

ONLY Lyon Tourisme & Congrès et Lyon for Events ont présenté leurs chiffres clés du tourisme de loisirs et d’affaires à Lyon pour l’année 2017. Et 2017 a été une année particulièrement florissante pour le tourisme en général, avec une augmentation du nombre de nuitées en hôtel de 4 % par rapport à 2016, et un taux d’occupation du parc hôtelier qui atteint les 69,3 %, soit 2,4 % de plus qu’en 2016. Quant aux clients hébergés, 79 % d’entre eux étaient étrangers, ce qui constitue une légère baisse par rapport à 2016, compensée par une augmentation du nombre de clients français, qui atteint 21 %. Les clients étrangers provenaient en 2017 des États-Unis (16 %), d’Allemagne (17 %), du Royaume-Uni (14 %) ou encore de Suisse (12 %) pour la plupart.

Le succès des musées lyonnais

Les différents loisirs proposés à Lyon ont séduit les visiteurs, et en particulier le Musée des Confluences, musée le plus visité avec près de 700 000 entrées en 2017, bien loin devant le Musée des Beaux-Arts (356 369 entrées) et le Musée du Cinéma et des Miniatures (213 370 entrées). En ce qui concerne les attractions lyonnaises, ce sont les bateaux lyonnais qui ont été les plus plébiscités, utilisés par près de 200 000 touristes, talonnés par l’Aquarium de Lyon (175 646 entrées) et Mini World Lyon (159 345 entrées). Au rayon des grands événements organisés à Lyon, il faut noter le succès record de la Biennale d’art contemporain qui a attiré 23 % de visiteurs de plus qu’en 2016. La fréquentation des autres grands événements est restée stable en 2017, avec une augmentation de 15 % de celle des nuits de Fourvière, mais qui reste quand même en deçà du nombre de visiteurs recensé en 2015.

Un tourisme d’affaires florissant

À Lyon, le tourisme d’affaires n’est pas en reste. En effet, la capitale des Gaules est particulièrement dynamique en la matière avec l’organisation de près de 200 000 journées congressistes, soit 6 % de plus qu’en 2016. Dans le top 10 des Congrès qui ont cartonné en 2017, on trouve ex aequo le Congrès des entreprises du futur et le World Bridge Teams Championships, qui ont tous deux fait 2 000 entrées. Mais ce sont les 83 salons s’étant tenus à Lyon en 2017 qui ont attiré le plus de monde, avec en première position le SIRHA, visité par 280 000 personnes, suivi de la Foire internationale de Lyon (197 000 entrées) et de Equita Lyon (170 000 entrées). Une année donc particulièrement dynamique pour le tourisme d’affaires également, avec une remontée de la capitale des Gaules à la deuxième place du classement International Congress and Convention Association (ICCA) pour la France, en 35e position des villes européennes et 70e à l’échelle mondiale.