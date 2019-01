1er janvier 2019 : naissance de quatre nouvelles communes dans le Rhône

Les communes de Belleville-en-Beaujolais, Deux-Grosnes, Porte des Pierres Dorées et Vindry-sur-Turdine ont vu le jour ce 1er janvier 2019 dans le Rhône.

Carnet de naissances. Le 1er janvier 2019, quatre nouvelles communes ont vu le jour dans le Rhône. Fruits de la réunion de plusieurs municipalités, ces nouvelles communes sont : Belleville-en-Beaujolais, Deux-Grosnes, Porte des Pierres Dorées et Vindry-sur-Turdine.

Belleville-en-Beaujolais réunit les villes de Belleville et Saint-Jean-d'Ardières et comptera 12 588 habitants. Vindry-sur-Turdine comptera 4 994 habitants qui vivaient autrefois à Dareizé, Les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine et Saint-Loup.

Les communes d'Avenas, Monsols, Ouroux, Saint-Christophe, Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Mamert et Trades se sont réunies sous le nom de Deux-Grosnes en référence au nom de deux cours d'eau (la Grosne occidentale et la Grosne orientale) qui traversent le territoire. Deux-Grosnes comptera 1897 âmes. Enfin, la commune de Porte des Pierres Dorées est issue de la fusion de Jarnioux et des villes de Liergues et Pouilly-le-Monial qui se sont déjà réunies en 2017 sous le nom de Porte des Pierres Dorées. 3 657 habitants vivent dans cette nouvelle commune.

En tout 36 fusions ont eu lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce 1er janvier 2019. En France, 608 communes ont fusionné pour donner naissance à 200 autres. Des rassemblements incités par l'État à travers une majoration de ses dotations de 5 % pendant trois ans. En s'associant, les municipalités espèrent aussi mettre en place des mutualisations de services pour réaliser des économies d'échelles.