1,7 tonne de déchets remontés des profondeurs du Rhône (vidéo)

A Lyon, en amont et aval du pont de la Guillotière, les bénévoles de Diving for Nature ont purgé le fleuve.

Un moteur de voiture, une batterie automobile, des pneus, un poêle à bois, des plaques d'égout, un panneau de signalisation, des trottinettes à n'en plus finir, un vélo, une chaise, une échelle, des poutres en métal... Mardi 17 mai, la pêche des plongeurs l'association Diving for Future a été fructueuse.

Autant dire que ces plongeurs bénévoles, pour la plupart tous plongeurs pompiers professionnels à Lyon, ne sont pas rentrés bredouille, loin sen faut. En quelques heures, mardi 17 mai, ils ont remonté à la main et avec de simples cordes tirés des bas-ports 1,7 tonne de déchets. "Nous sommes plongeurs de la Sécurité civile, explique Gilles. Nous nous entraînons chaque jour dans le Rhône et la Saône, qui sont notre environnement de travail quotidien. Quand on voit l'état des cours d'eau, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants." Une poignée de sapeurs pompiers lyonnais ont créé l'association Diving For Future, dont le but est de défendre l'environnement aquatique lyonnais. "Personne n'est payé, tout le staff participe à ces actions écologiques sur leurs jours de repos."

Opération nettoyage dans le Rhône, à la Guillotière, par les bénévoles (pour la plupart sapeurs pompiers professionnels à #Lyon) de l'association Diving for Future. 1,7 tonne de déchets repêchés. pic.twitter.com/a4cc1QszEU — Guillaume Lamy (@LamyGuillaume) May 18, 2022

Aucune subvention de Lyon : "une aberration pour une ville écologiste"

L'association, uniquement constituée de bénévoles, ne reçoit "aucune subvention" ni de la Ville de Lyon ni de la Métropole, poursuit Gilles, "une aberration quand on y pense pour deux collectivités écologistes". Un "deal" a été conclu entre VNF , qui assure la gestion des voies navigables du Rhône et de la Saône, et Diving For Future, pour autoriser à ses membres de plonger.

Pur débarrasser ces tonnes de déchets, le groupe Derichebourg Environnement a affrété une barge. Les déchets remontés du Rhône seront ensuite recyclés.