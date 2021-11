12 m3 de déchets ramassés chaque après-midi à la Guillotière

Selon un agent d'entretien de la ville, la Ville de Lyon enlève entre 12 et 13 m3 de déchets à La Guillotière en cinq heures.

En reportage à la Guillotière pour suivre une intervention des services de l'Etat (CRS en tenues d’interventions, policiers municipaux, douaniers, DDSP et agents de la police aux frontières), Lyon Capitale a pu recueillir le témoignage d'un agent d'entretien de la Ville de Lyon qui s’attellait à balayer et ramasser les déchets abandonnés sur la place du Pont par les vendeurs à la sauvette lors de leur fuite.

Au milieu des policiers municipaux, il charge sans relâche des sacs de détritus dans une grande camionnette garée devant le MacDonald’s, tout en commentant l’intervention : "c’est un jeu de cache-cache, la police vient, ils partent et laissent tout en plan et une demi-heure plus tard ils sont de retour", confie-t-il. Pendant ce temps, chaque après-midi, "entre 13 heures et 18 heures" il assure "on ramasse entre 12 et 13 mètres cubes de déchets sur la place", laissés par le marché de la misère.

Soit l'équivalent d'un utilitaire de 12m3. A la semaine, on en compte donc 7, au mois entre 30 et 31. A l'année, cela représenterait une procession de 2 kilomètres de long.

Lire aussi : Lyon : les commerçants de la Guillotière furieux contre l'insécurité, la mairie nous répond