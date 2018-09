10.000 personnes marchent pour le climat à Lyon

La marche pour le climat a été très suivi à Lyon, ce samedi, quelques jours après la démission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de l'Ecologie. Des actions étaient organisées un peu partout en France et dans le monde.

"Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est encourageant". Cette organisatrice qui encadre le cortège ne s'y trompe pas, à Lyon comme ailleurs, ils ont été très nombreux à répondre à l'appel de la marche pour le climat. Les différentes actions matinales ont fini par converger, avec la foule, place des Terreaux, ce samedi après-midi. Les organisateurs ont dû modifier le trajet initial, qui devait mener le cortège à la place Bellecour par la rue de la République. Les autorités ont refusé que les manifestants empruntent l'artère commerçante, bondée ce samedi. "On a dû s'adapter au dernier moment", glisse une organisatrice. Qu'à cela ne tienne, le cortège descend à la place Bellecour par les quais de Saône, au son d'une fanfares et de chants scandés à tue-tête, qui résonnent au milieu de pancartes aux messages anti-capitalistes, écologistes ou pro-vegan. Le haut de la rue Edouard Herriot est bloqué et la circulation légèrement perturbée au niveau du pont de la Feuillée. Une moto fait gronder le moteur, sous les huées générales. Des vélos encadrent le cortège avec l'aide de la police.

Le soutien de Nicolas Hulot

Pas de drapeaux de syndicat, ni de partis politiques, à peine quelques autocollant de la France insoumise sur certains sacs... Les appels des organisateurs à une manifestations sans étiquette politique semblent avoir été entendus. Récent démissionaire du gouvernement d'Edouard Philippe, l'ex-ministre de l'Ecologie, Nicolas Hulot a posté un message de soutien au mouvement sur son compte Twitter. "S’engager pour le climat et la biodiversité est la seule modernité, a-t-il écrit. Les citoyens qui se mobilisent partout en France et dans le monde ont le pouvoir d’impulser le changement pour l’avenir de nos enfants.Continuez à faire entendre votre voix !". Si tous les manifestants ne sont pas unanimes sur la personnalité de Nicolas Hulot, il faut reconnaître que sa démission a certainement grossi la foule de manifestants. A Lyon ils étaient 10.000, selon les organisateurs, et 50.000 à Paris. Plusieurs milliers de personnes se sont également déplacées à Rennes, Bordeaux, Marseille mais aussi Bangkok ou Melbourne.