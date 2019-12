Un fast-food hawaïen ouvre à Lyon juste avant Noël

Pokawa ouvre un restaurant hawaïen cours Vitton, dans le 6e arrondissement de Lyon. E ʻai ka-ua !

Le poke bowl, dont on nous rabache les oreilles et on nous sucre les papilles à longueur de journée depuis quelques lustres, est une spécialité à base de poisson crue tout droit venue d'Hawaï - l'archipel qui a vu naître Barack Obama, le surf et le ukulélé.

Prononcé "peauké (ou pokaï) beaule", en hawaïen, poke signifie "morceau" ou "couper". Il s'agit ni plus ni moins de dés de poisson cru marinés dans une base sel-huile et agrémentés de condiments. A l'origine, considéré comme un plat modeste qui accompagnait les pêcheurs en mer, le poke bowl est rapidement devenu un incontournable de la gastronomie de l'archipel.

A Lyon, on va enfin pouvoir tester l'original dès le 12 décembre prochain. Le restaurant Pokawa ouvre sa seizième adresse française, la première à Lyon, 10 cours Vitton, dans le 6e arrondissement.

Vingt couverts, des menus à partir de 11,90€ avec des poke crevettes/ananas, tofu bio/ananas, chirashi saumon/avocat, crevettes/mangues, thon rouge/ananas, daurade/ananas, poulet/mangue.... Bref, il faut aimer l'ananas - l'ananas étant à Hawaï ce que la noix est à pécan ou le tablier au sapeur.