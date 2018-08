Tables lyonnaises : La Mutinerie, révélation 2018

Le restaurant de Nicolas Seibold est l’une des grosses révélations culinaires de l’année pour Lyon Capitale.

Il vous reste 81 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Il y a des tête-à-tête culinaires qui vous bousculent. Des émotions qui vous submergent. D’autant plus fortes qu’elles dépassent le beau et la technique. Cette rencontre vous cueille comme ça, sans prévenir, dès l’amuse-bouche. Ça canarde sec avec un feuilleté de ris d’agneau au barbecue. On embraye sur-le-champ avec une bouchée canaille qui s’atlantise version croquettes de pied de cochon et espuma d’huître avec tartare d’huître au vinaigre de cerise. On tempère avec un petit pain très aérien façon pissaladière qu’on relève spontanément d’un beurre Bordier au piment d’Espelette.