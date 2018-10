Le premier vin de C'est qui le patron ? ! sera un Beaujolais

La marque C'est qui le patron ? ! qui privilégie la part accordée aux producteurs, va s'attaquer au marché du vin. L'un des premiers sera un Beaujolais.

C'est qui le patron ? ! Pour Nicolas Chabanne, créateur de la nouvelle marque emblématique de l'alimentaire, c'est vous ! Depuis deux ans, les produits estampillés C'est qui le patron ? ! se multiplient avec du lait, chocolat, et même des sardines. L'idée est de respecter à chaque fois un cahier des charges réalisés avec des consommateurs et de privilégier la part accordée aux producteurs. Dans le monde du vin, la nécessité de protéger cette part est moins urgente, contrairement à celui du lait, mais C'est qui le patron ? ! se lance quand même dans l'aventure, ne serait-ce que pour permettre aux consommateurs de pouvoir lister ses demandes.

L'un des premiers vins sera un rouge Beaujolais AOP selon nos confrères d'Acteurs de l'économie. Les viticulteurs toucheront 2,47 euros par litre, pour un prix de vente conseillé à 7,22 euros. Dans le cahier des charges des consommateurs, il est stipulé que les vignes auront quatre ans ou plus, que le raisin sera cultivé en agriculture raisonnée, qu'il sera toujours en parfait état, sans feuille, avec une fermentation alcoolique naturelle sans correction. Les premières bouteilles arriveront début 2019 et seront suivies par un vin rouge Ventoux AOP, un vin rosé Côteaux Pont du Gard IGP et un vin blanc Pays d'Oc IGP.