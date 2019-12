La garde rapprochée du Lyonnais Davy Tissot, légat français au Bocuse d'Or

"Le concours du Bocuse d’Or est plus qu’une compétition. C’est une aventure humaine et collective. J’ai fait le choix de m’entourer de chefs issus de parcours différents avec lesquels je partage les mêmes valeurs. Je remercie le chef Jean Sulpice d’avoir accepté d’être mon coach principal et de me soutenir dans ce grand défi . Nous avons en commun le goût de l’effort et de la persévérance, un esprit compétiteur lié à une cohésion d’équipe. On partage cette passion du sport qui apprend à ne rien lâcher et apporte un équilibre, un mental et du plaisir. Les chefs Alain Le Cossec, Fabrice Prochasson et Thibaut Ruggeri seront également à mes côtés pour porter haut et fort les couleurs de la gastronomie française. Je les remercie aussi pour leur engagement. Leurs expériences et savoir-faire sont des atouts indispensables pour réussir. On ne gagne jamais seul. C’est notre complémentarité qui fera notre force."