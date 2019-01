A Lyon, les premières mondiales et les grandes innovations du Sirha

A l'occasion du Sirha, le salon le plus estimé du monde de la restauration, l'acronyme le plus connu de tout ce qui touche de près ou de loin à l'alimentation et surtout le plus grand rendez-vous d'affaires de la planète en la matière, les exposants et les marques présentent leurs dernières nouveautés et innovations en avant première européennes et mondiales. Près de 1 000 nouveautés sont dévoilées sur le Sirha.

L'objectif du Sirha, c'est de déterminer les tendances de la restauration, les nouvelles techniques et d'anticiper les comportements des consommateurs. "La prospective et l’innovation sont au cœur du salon" explique Marie-Odile Fondeur, directrice générale du Sirha et directrice du pole agro-alimentaire de GL Events, la société organisatrice du salon.

Lyon Capitale présente les 8 Grands Prix Sirha Innovation 2019 de la catégorie "Produits - Boissons - Ingrédients". Et la mention spéciale "green".

Beurre de cacao "pure émotion"

PCB Création a mis au point une gamme de huit beurres de cacao fruités à utiliser en velours ou au pistolet pour toute création pâtissière et chocolatière. 100 % naturels, et donc sans colorant, ces beurres de cacao sont aussi plus riches en fibres qu’une recette classique, apportant ainsi plus d’élasticité et une tenue parfaite des finitions.

Cub'Eaz Bio

Pour s’accorder avec le marché croissant des smoothies et autre boissons detox, la société Daregal, spécialiste de la culture de plantes aromatiques, a développé une gamme de cubes glacés composés uniquement d’herbes alimentaires (menthe douce, basilic, persil). Prêt à être mixé directement avec des fruits ou des légumes, un simple cube de 7 grammes suffit en rien de temps à sublimer une boisson de 25 cl, en évitant au passage la corvée d’épluchage et de lavage d’ordinaire obligatoire.

Emulsea

S’appuyant sur les propriétés fonctionnelles des algues, Emulsea est un texturant naturel qui permet de confectionner des émulsions et des mousses. 100 % vegan et sans allergènes, Emulsea peut ainsi remplacer le jaune d’oeuf dans de nombreuses préparations à destination d’un public sensible à l’absence de produits d’origine animale.

Farine de bananes vertes bio

Que l’on soit porté sur les texturants sans gluten ou plus simplement friand des saveurs de la banane, cette farine de bananes vertes est une nouvelle alternative pour donner du liant à une préparation. Élaborée par Agro Sourcing à partir de bananes vertes bios, pelées, séchées et finement broyées, cette farine s’utilise facilement aussi bien en sucré qu’en salé, avec cette capacité de donner du moelleux à la cuisson ou bien encore du velouté à une boisson froide.

Flocons croustillants de vinaigre

Depuis toujours, le vinaigre apporte l’acidité nécessaire à la conservation des aliments en même temps que des valeurs digestives incontestées. Traditionnellement sous forme liquide, il a pu récemment se rendre crémeux ou en poudre. Sens Gourmet a réussi à le mettre sous la forme de flocons croustillants (balsamique, vin et framboise), dont la texture si particulière saura surprendre le dégustateur : dans une salade, une soupe, en topping, voire dans une recette sucrée ou dans un cocktail.

La mie biote multifibre

Précurseur dans le domaine de l’innovation boulangère, Bridor lance une baguette composée de fibres végétales spécifiquement choisies pour leurs effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. La recette a fait l’objet de trois années de recherche et d’une étude clinique de la part du Centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes-69 et de l’INRA qui atteste notamment d’un impact majeur sur la diminution de cholestérol chez les consommateurs de cette baguette.

Pépites de lentilles et corail

Ni pâtes, ni riz, les pépites de Bonduelle s’appuient sur une association inédite de légumes et légumineuses : lentilles corail & carotte, pois chiches & maïs et pois cassés & courgettes. Puisant dans les qualités gustatives de l’un et les capacités texturantes de l’autre, ces "graines végétales" sans gluten mais sources de fibres et de protéines, de déclinent autant en salade qu’en risotto… et pourquoi pas en dessert. ?

Soupe bio Hari&Co

Hari&Co lance une gamme de trois soupes à base de légumineuses et aux saveurs inédites : lentilles vertes - chou kale - gingembre, pois chiches - poivron - curry et haricots rouges - carotte violette - colombo. Sans aucun additif, labellisé AB et fabriquée en France, ces préparations en format individuel se dégustent autant froides que chaudes, durant un repas ou pour pallier à une fringale, avec toutes les valeurs nutritionnelles d’un vrai repas (400 Kcal et 16 g de protéines).

Apifilm

Fini les films plastiques étirables ou aluminium que l’on jette après une seule utilisation ! Indutex a développé un tissu en coton naturel et imprégné de cire d’abeille qui permet d’emballer les aliments pour mieux les conserver. Avantage du produit : il est moulable, auto-adhérent mais surtout lavable et réutilisable à souhait jusqu’à une année, à l’issue de laquelle il sera compostable pour éviter tout déchet

Et deux premières mondiales étonnantes...

Poudre de krill

La poudre de krill est composée à 100 % de krill, petite crevette vivant dans les eaux froides et issus du zooplancton marin. Utilisation en saupoudrage ou infusion sur des préparations salées, pour la préparation de recettes chaudes ou froides et en assaisonnement (poissons, crustacés), bouillon, sauces, émulsions, tartinables et rillettes, pâtes et biscuits.

Sleep well

Une boisson combinant du lait issu des vaches Jersey ( race originaire de l'île anglo-normande éponyme dont le lait est 20 % plus riche en protéines et en calcium que le lait de source naturelle d'autres races,), du miel et de la valériane, une herbe aux propriétés relaxantes et déstressantes. Finalité : "aider le monde à avoir un sommeil plus reposant"...