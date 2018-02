Villeurbanne : ils agressent à 10 un livreur pour lui voler ses pizzas

Deux adolescents ont été arrêtés la semaine dernière dans le cadre d'une enquête sur l'agression d'un livreur de pizza par une dizaine de personnes à Villeurbanne.

©Tim Douet

Un Villeurbannais de 17 ans et un Majolan de 16 ans ont été interpellés la semaine passée lors de leur présentation au commissariat. Ils avaient, en compagnie d'une dizaine d'individus, agressé un livreur de pizza travaillant à Villeurbanne, en lui dérobant sa commande et en tentant de lui voler sa caisse. L’un des auteurs était identifié grâce à la téléphonie, ayant passé l'appel pour la commande et son téléphone bornant aux abords des lieux des faits. L’autre auteur, contact du premier, était identifié par la victime et une perquisition à son domicile permettait la découverte de la veste qu'il portait ce jour-là. Le livreur a reçu 3 jours d'ITT. Les deux adolescents ont nié les faits et ont été présentés au parquet ce samedi avant d'être laissés libres avec ouverture d'information pour "vol avec violences en réunion".