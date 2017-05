Le MoDem présentera trois candidatures dissidentes face à En Marche

Visiblement déçu par les investitures d’En Marche dans le Rhône, le MoDem va présenter des candidatures dissidentes dans les 2e, 7e et 14e circonscriptions pour les élections législatives.

© A.N.

Les investitures pour l'élection législative dans le Rhône n'ont pas fait que des heureux à commencer par le MoDem. Le conseil départemental du parti vient d'adopter à l'unanimité la nomination de candidatures alternatives dans les 2e, 7e et 14e circonscriptions. Le MoDem a aussi indiqué qu'il ne présentera personne, mais se "mettra en retrait de la campagne" de Jean-Louis Touraine dans la 3e circonscription et qu'il "réservera sa décision à des discussions nécessaires avec d’une part la candidate LREM Danielle Cazarian, d’autre part le candidat DVD Daniel Valero" dans la 13ème circonscription.

Le MoDem Rhône a insisté sur le fait que l'alliance avec La République En Marche (LREM) "était fondée sur quatre piliers : une véritable alternance, un vrai changement des pratiques et des orientations et non pas un recyclage des pratiques antérieures, l’exigence d’une moralisation de la vie publique et un engagement en faveur du pluralisme, d’une majorité plurielle, dans laquelle [chacune] des familles politiques [seraient] respectées en elles-mêmes et pour elles-mêmes, avec toute leur identité, toutes leurs armes et tout leur bagage". Des piliers qui selon eux n'ont visiblement pas été respectés au vu de ces candidatures dissidentes. Le MoDem a aussi indiqué vouloir "appeler les Marcheurs, dont bon nombre, sur notre territoire, se sentent floués ou manipulés pour que ce travail conjoint d’hier puisse se poursuivre de la même façon et sur l’ensemble du territoire : ne vous laissez pas prendre en otage par des réflexes corporatistes qui seraient bien éloignés de la révolution que nous tentons de porter ensemble !"

Les choix du MoDem dans le Rhône :