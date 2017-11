Un bar à chicha fermé six mois après deux viols avec séquestration

Le préfet du Rhône a fermé un bar à chicha, situé dans le 9e arrondissement de Lyon, pour une durée de six mois après qu'un homme y ait été interpellé pour le viol et la séquestration de deux jeunes femmes.

Dimanche dernier, un homme a été interpellé par la police dans l'établissement Time Out situé quai Arloing dans le 9e arrondissement. Les enquêteurs le suspectent d'avoir commis plusieurs viols sous la menace d'une arme en séquestrant deux jeunes femmes. Après expertises, les forces de l'ordre ont déterminé qu'il avait consommé de l'alcool et de la cocaïne. Selon les premières informations, "il organisait régulièrement des soirées dans ce bar à chicha qui ne détenait pas de licence permettant la vente et la consommation d’alcool et de tabac", rapporte la préfecture.

Les faits de viol et les infractions relatives à la législation des débits de boissons, ont conduit le préfet Stéphane Bouillon à ordonner la fermeture de cet établissement pour une durée de six mois.