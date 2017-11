Nuits Sonores : 8 jours de festival en 2018

De six à huit jours, les Nuits sonores s’allongent. Le festival lyonnais voit de plus en plus grand. Les concerts et apéros sonores envahiront Lyon pendant plus d’une semaine l’an prochain.

© Brice Robert Laurent Garnier aux Nuits sonores.

Du dimanche 8 mai au dimanche 13 mai, c’est la durée prévue pour les Nuits sonores 2018, 16e édition du festival lyonnais. Organisées sur un week-end à leur création, les Nuits Sonores gagnent en durée régulièrement et étaient déjà présentes sur 6 jours depuis 2013. Chaque année, Arty Farty, l’organisateur, enrichissait la programmation : concerts en journée, nuits plus longues... Ce sont maintenant deux jours de concerts en plus qui vont être ajoutés aux six prévus initialement pour l’édition 2018. Ambitieux, le festival cherche à grandir et avait battu son record de spectateurs en 2017 : 140 000, selon l'organisateur.

