Deux Lyonnais surfent sur le Rhône !

Finalement, les crues en auront satisfait quelques-uns. Profitant de la montée des eaux, deux Lyonnais ont surfé pendant plusieurs heures sur le Rhône, près du parc de Miribel.

© DR

Là où vague il y a, le surfeur se rend ! En général, c'est plutôt durant les beaux jours, du côté de l'océan, mais pas pour tout le monde. Du soleil et la mer ? Pas besoin pour ces deux Lyonnais, qui ont profité des crues pour sortir leur planche par 10°C, et se sont élancés sur le Rhône. S'aidant d'une corde pour maintenir leur équilibre, Alexandre et Lucas ont surfé sur le fleuve pendant quelques heures. Le spot, d'une largeur de 3 mètres et rendu praticable par la montée des eaux, se situe près du parc de Miribel. Malgré le danger et les panneaux "Baignade fortement déconseillée", les deux surfeurs ont déjà prévu de ressortir leurs planches, quand le fleuve sera un peu redescendu.