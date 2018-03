Trèbes : la grande mosquée de Lyon condamne un "assassinat odieux"

Le recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, et son homologue de la mosquée de Villeurbanne, Azzedine Gaci, rendent hommage aux victimes et au "geste héroïque" du gendarme Arnaud Beltrame.

© AFP Azzedine Gaci et Kamel Kabtane

"Nous condamnons avec la force du désespoir cet attentat qui a visé la ville de Trèbes et qui a provoqué la mort de 4 personnes par un individu mû par des sentiments de haine". Kamel Kabtane et Azzedine Gaci, respectivement recteur des mosquées de Lyon et de Villeurbanne ont fermement condamné l'attentat perpétré ce vendredi près de Carcassone, dans l'Aude, où un homme de 26 ans a tué quatre personne, avant d'être abattu par le GIGN, au terme d'une prise en otage de plusieurs heures dans un supermarché. Une attaque revendiquée par l'Etat islamique dans l'après-midi. "Nous adressons nos sincères condoléances et notre soutien aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés", écrivent Kamel Kabtane et Azzedine Gaci

Tout deux rendent hommage au comportement du gendarme Arnaud Beltrame, qui s'est échangé avec des otages. Touché par plusieurs balles, il est décédé dans la nuit. "C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la mort d’Arnaud Beltrame, le gendarme qui s’est livré en échange des otages du supermarché, soulignent Kamel Kabtane et Azzedine Gaci. Son geste héroïque, sa détermination et son sacrifice forcent notre admiration et aidera à promouvoir l'Unité Nationale". Le recteur de la grande mosquée de Lyon comme son homologue de Villeurbanne condamnent "cet assassinat odieux et lâche vient une fois de plus jeter l'opprobre sur toute une communauté, qui se bat chaque jour pour se prémunir contre les propagateurs de la haine".

Présidé par Benaissa Chana, le Conseil régional du culte musulman (CRCM) Rhône-Alpes a également condamné des "actes lâches, odieux et abjects", salué " l'héroïsme du gendarme Arnaud Beltrame" et adressé ses condoléances aux proches de victimes. "Face à ce terrorisme, le CRCM Rhône-Alpes appelle à l’unité nationale et à la solidarité afin de promouvoir ensemble la paix pour combattre ceux qui cherchent à menacer la stabilité de notre pays", ajoute le CRCM.