TCL : donner son ticket de transport peut coûter 150 € d'amende

Frauder n'est pas forcément le meilleur moyen de faire des économies à en croire TCL. Le réseau de transport lyonnais possède toute une gamme de contraventions, qui s'étalonne de 5 euros d'amende à des contraventions de 7 500 euros et jusqu'à 6 mois de prison.

© Tim Douet Ligne D du métro.

Le réseau TCL lance une nouvelle campagne contre la fraude dans les transports en commun, et en profite pour afficher les barèmes de ses amendes. Si aujourd'hui les Lyonnais savent qu'un ticket non-validé coûte 60 euros d'amende, peu sont au courant que donner son ticket à une autre personne peut également valoir une contravention de 150 euros, tant au donneur qu'au deuxième voyageur. "Céder votre titre de transport n'est pas un acte de solidarité ou de générosité, cela contribue à entretenir la fraude. Ça s'appelle de la complicité de fraude et ça se paye..." indique le nouveau prospectus distribué par TCL.

L'absence de validation d'une carte Tecely est elle aussi valable d'une amende de 5 euros. Signaler la présence des contrôleurs sur les réseaux sociaux pour éviter les vérifications des titres de transport est une "complicité de fraude" indique le flyer, et peut être condamnée par une contravention de 3 750 euros, voire jusqu'à deux mois de prison. Le même tarif s'applique en cas de fausse déclaration sur son identité et son adresse. Si un fraudeur est pris sans pièce d'identité, ou s'il fraude de manière répété, il peut être sanctionné de 7 500 euros et jusqu'à deux ou six mois de prison. En cas de manquement au règlement (mendicité, abandon d'objet sans surveillance, cracher, etc.) ou si un individu tient les portiques pour faire passer une personne sans billet, il s'expose à une remontrance de "seulement" 150 euros.