Liaison A89-A6 : la fin de la galère dans le nord-ouest de Lyon ?

Gérard Collomb se rend ce vendredi à Limonest, pour inaugurer la liaison entre l'A6 et l'A89. Ce tronçon autoroutier raccorde enfin l'autoroute en provenance de l’ouest avec celui en provenance du nord. Cette nouvelle liaison doit mettre fin aux longues files de voitures bloquées quotidiennement dans ce secteur.

©APPR L'A89 et l'A6 sont maintenant directement reliées.

Trois ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour enfin relier l’A89 à l’A6. Durant ces trois années, les nombreux automobilistes en provenance du nord-ouest de Lyon via l’A89 se retrouvaient systématiquement bloqués dans un entonnoir avant de pouvoir accéder aux derniers kilomètres de l’A6 au nord de Lyon. Autre désagrément, pour contourner ces importants ralentissements, des centaines et des centaines d’automobilistes avaient pris l’habitude de traverser le centre-ville de Dardilly, village habituellement assez calme et à la rue principale étroite. Une voie pas vraiment idéale pour un trafic aussi important. Toutes ces difficultés avaient fait de ces quelques kilomètres l’un des gros points noirs de l’accès sur Lyon. Cette nouvelle liaison est censée apporter la solution en raccordant directement l’autoroute qui vient de Bordeaux et Clermont avec celui qui vient de Paris et Mâcon.

Ce vendredi en fin d'après-midi, Gérard Collomb en personne se rendra directement sur la Viaduc du Sémanet, la pièce principale du tronçon de presque 6 kilomètres qui relie l’A6 et l’A89. Pourtant, fin 2015, le ministre, alors maire de Lyon et président de la métropole, avait déposé un recours au Conseil d’État pour faire annuler cette mise en chantier sans y parvenir. Il qualifiait alors ce tronçon “d’hérésie” en l’accusant de “faire en sorte que les voitures arrivent pile-poil au cœur de l'agglomération”. Le ministre semble maintenant désavouer le maire et président de métropole.