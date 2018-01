Villeurbanne : un deuxième bâtiment réquisitionné pour les migrants

Deux collectifs lyonnais de soutien aux migrants revendiquent la réquisition d’un bâtiment à Villeurbanne depuis mercredi.

© Marie Maleysson Le bâtiment occupé à Villeurbanne, 12 rue Baudin

Les collectifs Agir Migrants Lyon et Amphi Z solidaires réquisitionnent un nouveau bâtiment à Villeurbanne depuis mercredi. Ils espèrent loger une soixantaine de personnes dans la quinzaine de chambre qui pourraient être établies. Pour l’heure, il est seulement investi par des militants dont la police est venue constater cet après-midi les preuves d’occupation. "Nous attendons que la situation soit plus stable et que le bâtiment soit en état pour y loger des familles. Nous allons maintenant organiser la gestion du lieu, soit avec une association soit en autogestion" confie un membre du collectif Agir Migrants Lyon.

Le bâtiment est situé au 35 rue Bourgchanin, soit dans une rue parallèle au premier bâtiment, réquisitionné par les associatifs le 12 décembre dernier dans la rue Baudin. Tous deux appartiennent à la Métropole et sont inoccupés depuis plusieurs années. L’ancien centre de formation pour pompiers a été rebaptisé Amphi Z et sert de refuge en autogestion à 160 migrants. Il ne devait normalement en accueillir qu'une centaine mais de nouvelles personnes y auraient été envoyées par le 115. Expulsés d’un camp proche de la Part-Dieu mi-novembre, une centaine de migrants ont occupé l’amphi C du campus Porte des Alpes de l’Université Lyon 2 jusqu’aux vacances de Noël.

Entre 300 et 500 manifestants, selon Agir Migrants Lyon, se sont réunis ce matin devant la Métropole pour réclamer "l’hébergement des personnes qui sont à la rue cet hiver et qui ont y droit". Pour la suite, les deux collectifs comptent continuer à réquisitionner des bâtiments.