L'association lyonnaise TFA, à l'honneur de "Glisse en cœur" 2018

L'association lyonnaise TFA a été choisie par "Glisse en cœur" à l'occasion de sa 11e édition qui se déroulera au Grand-Bornand, les 23, 24 et 25 mars prochain. Explications avec la présidente de TFA, Marie Lextrait.

Marie Lextrait, présidente de l'association TFA

Lyon Capitale : Pouvez-vous nous présenter l'association TFA ?

Marie Lextrait :TFA est l’acronyme de "Thelma For Anna". Cette association est née suite au décès de Thelma qui a été emportée par une avalanche alors qu’elle participait à une sortie scolaire (en janvier 2016, deux élèves du lycée Saint-Exupéry ont perdu la vie aux 2 Alpes). Elle avait une petite sœur qui s’appelle Anna et qui souffre du trouble du spectre de l'autisme (TSA). On a décidé de créer quelque chose en mémoire de Thelma.

En janvier 2016, ce drame a marqué de nombreux Lyonnais…

Effectivement, beaucoup de journalistes ont couvert ce drame parce que c’était le contexte d'une sortie scolaire d'un lycée de la ville. A ce moment-là, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. Il fallait que Thelma continue d'être présente, d'une autre manière, auprès de sa sœur. Petit à petit, ça nous a semblé être une évidence de travailler autour du répit, puisque Thelma par sa présence apportait du répit à sa famille. Quand elle était là, elle jouait avec Anna, elle s’occupait d’elle, et cela permettait à leur maman d’avoir du temps pour faire à manger ou toute autre tâche du quotidien.

Votre association souhaite vraiment apporter du répit aux parents...

Les familles confrontées au handicap n’ont aucun moment de répit, les enfants ne tiennent pas en place, il faut tout le temps les surveiller. Cela peut paraître tout bête mais ces familles ont besoin de pouvoir aller prendre un café avec des amis, prendre du temps pour faire autre chose… On a donc mis en place un service d’aide à domicile. Des « super-nounous » formées autour du spectre de l'autisme interviennent entre 3 et 6 heures par semaine. Avec l'argent récolté lors de "Glisse en cœur", on espère aider encore plus de familles.

"Lyon se mobilise"

L'événement caritatif "Glisse en cœur" qui aura lieu le 23,24 et 25 mars au Grand-Bornand a décidé de vous soutenir cette année…

Oui et nous en sommes très ravis. On espère récolter 350.000 euros, c'est un objectif réalisable puisque l'année dernière, ELA avait récolté 312.000 euros de dons et chaque année, le compteur augmente. Une heure de répit correspond à 35 euros donc cela peut nous permettre d'aider les familles sur 10.000 heures. Ça serait vraiment une belle opération.

Vous pouvez compter sur l'aide de plusieurs personnalités dont l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio...

Même si notre parrain est Stéphane Thébaut (animateur de l'émission "La Maison" sur France 5), Bruno Genesio est effectivement l’un de nos ambassadeurs. Depuis le début, il est avec nous. Il a été touché parce qu’il connaissait la famille depuis toujours. Il n’a pas hésité une seconde à nous aider. À Lyon, il y a un autre nom que je peux maintenant citer puisqu’ils ont décidé de s’engager à nos côtés, c’est le Lyon ASVEL Féminin. J’ai rencontré Marie-Sophie Obama (la présidente déléguée du club de basket) la semaine dernière. De nombreuses femmes chefs d’entreprises du Rhône et l'IDRAC ont décidé de s'engager. Cela montre que Lyon se mobilise.

Un dernier mot au sujet de l'événement du 23, 24 et 25 mars au Grand-Bornand ?

Il faut se mobiliser pour nous soutenir et venir skier ou participer à la course aux dons sur le site Internet. Notre objectif par rapport à "Glisse en cœur" est de se faire connaître pour que les gens sachent que l’on peut les aider et leur apporter des heures de répit.

Plus d'infos : www.tfa-repit.org / www.2018.glisseencoeur.com